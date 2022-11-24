اليوم… بدء طالع "الزبانا" الأخير من الوسم.. تزداد فيه برودة الجو ليلًا وتستمر زراعة القمح والبقول

وأضاف الحصيني أنه سيكون فيه استمرار لزراعة القمح والشعير والخضار والبقول وقت أذان ⁧‫صلاة العصر‬⁩، حيث يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، كما يُحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية ويقلل من سقي الرملية، مستشهدًا بما يقولون: "إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا"، كنايةً عن استِعداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء.