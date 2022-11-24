اليوم… بدء طالع "الزبانا" الأخير من الوسم.. تزداد فيه برودة الجو ليلًا وتستمر زراعة القمح والبقول

بدأ اليوم الخميس الطالع الأخير من الوسم، والمنزلة السابعة والأخيرة من الخريف، وهو "الزبانا"، حيث عدد أيامه 13 يومًا.
وأوضح الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" المناخية، الإعلامي عبدالعزيز الحصيني، أن في هذا الطالع تزداد برودة الجو ليلاً مع اعتدال الأجواء نهاراً على معظم مناطق المملكة، كما تستمر زيادة الليل على حساب النهار.
وأضاف الحصيني أنه سيكون فيه استمرار لزراعة القمح والشعير والخضار والبقول وقت أذان صلاة العصر، حيث يبلغ فيه أبكر مدى له في التقدم طوال العام، كما يُحبس الماء عن الأشجار التي تتساقط أوراقها في الشتاء إذا كانت الأرض طينية ويقلل من سقي الرملية، مستشهدًا بما يقولون: "إذا طلعت الزبانا، أحدث لكل ذي عيال شأنا، ولكل ماشية هوانا"، كنايةً عن استِعداد رب الأسرة للشتاء وما يترتب عليه من ملابس وغذاء.