سيتي سكيب.. "الداخلية" تستعرض خوذة ذكية لتعزيز أمن المنشآت الحيوية في المملكة

تستعرض وزارة الداخلية ممثلة في القوات الخاصة لأمن المنشآت، لزوّار معرض "سيتي سكيب العالمي"، الذي تنظمه وزارة البلديات والإسكان في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات بملهم- شمال مدينة الرياض تحت شعار "مستقبل الحياة"، خلال الفترة (11-14 نوفمبر 2024م)، خوذة ذكية لتعزيز أمن المنشآت الحيوية في المملكة.
يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تهدف إلى إبراز التطور الذي شهدته الوزارة في ظل رؤية السعودية 2030، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الأمن الداخلي وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني، والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.