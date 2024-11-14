سيتي سكيب.. "الداخلية" تستعرض خوذة ذكية لتعزيز أمن المنشآت الحيوية في المملكة

يذكر أن مشاركة وزارة الداخلية في المعرض تهدف إلى إبراز التطور الذي شهدته الوزارة في ظل رؤية السعودية 2030، عبر توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في منظومة الأمن الداخلي وإمكاناتها في حفظ الأمن، وتأمين الحدود وإدارة الأزمات والكوارث، وتعزيز العمل الميداني، والمحافظة على أمن البيئة واستدامتها، وفقًا لمستهدفات رؤية السعودية 2030.