18 كم.. افتتاح الحركة المرورية على جزء من طريق المخواة/ المجاردة/ محايل عسير

وذكرت أن هذه الخطوة تسهم في ربط شبكة الطرق بين منطقة الباحة ومنطقتَيْ مكة المكرمة وعسير، ورفع الطاقة الاستيعابية لحركة المرور؛ مما يسهل التنقل بين المناطق وتنشيط الحركة السياحية من خلال تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في المنطقة.