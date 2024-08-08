18 كم.. افتتاح الحركة المرورية على جزء من طريق المخواة/ المجاردة/ محايل عسير

أعلنت الهيئة العامة للطرق عن افتتاح الحركة المرورية على جزء من طريق المخواة - المجاردة - محايل عسير بطول 18 كم، ليصل إجمالي طول الطريق المزدوج إلى 41 كم.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يسهم في تحقيق مستهدفات استراتيجية قطاع الطرق التي ترتكز على السلامة والجودة والكثافة المرورية.
وذكرت أن هذه الخطوة تسهم في ربط شبكة الطرق بين منطقة الباحة ومنطقتَيْ مكة المكرمة وعسير، ورفع الطاقة الاستيعابية لحركة المرور؛ مما يسهل التنقل بين المناطق وتنشيط الحركة السياحية من خلال تسهيل الوصول إلى الوجهات السياحية في المنطقة.