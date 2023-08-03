"جزاء ترويج المخدرات".. سودانيان ومصري ويمني في قبضة الأمن بالقصيم

قبضت دوريات الأمن بمنطقة القصيم على مقيمَين من الجنسية السودانية، ومقيمَين من الجنسيتين المصرية واليمنية؛ لترويجهم مادتي الحشيش والأمفيتامين المخدرتين، فيما ضُبط بحوزتهم هواتف متنقلة، وجرى إيقافهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، وإحالتهم إلى جهة الاختصاص.
وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، مؤكدةً أن جميع البلاغات ستعالج بسرية تامة.