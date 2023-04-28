"البطانة المهاجرة" ومشاكلها.. سيدة تنجب مولودها الأول بجدة بعد عقم 9 أعوام

نجح استشاري العقم وأطفال الأنابيب وجراحات المناظير النسائية بمدينة الملك عبدالعزيز الطبية للحرس الوطني بجدة الدكتور نبيل بن محمد إعجاز براشا، في علاج حالة سيدة ثلاثينية عانت من فشل جميع محاولات الحمل بالتقنيات المساعدة للإنجاب بعد عقم دام 9 سنوات.
وأوضح "براشا" أن جميع المحاولات التي سعت إليها السيدة لم يُكتب لها النجاح، مبينًا أن السيدة كانت تعاني من مشاكل في بطانة الرحم التي تؤثر في قدرة المرأة على الإنجاب، وفي الحالات الشديدة فإنها تسدّ أو تغلق أنابيب الحمل، بينما في الحالات البسيطة من بطانة الرحم المهاجرة فإنها أيضًا قد تقلل من فرص الإنجاب، إذ أثبتت الدراسات أن استئصال هذه الأنسجة أو عمل كيّ لها يساعد بصورة واضحة على زيادة احتمالية الحمل عندما يكون المرض من الدرجة الأولى أو الثانية، ولكن عندما يكون المرض من الدرجة الثالثة أو الرابعة ففرص الحمل أفضل عند اللجوء إلى التقنيات المساعدة للإنجاب مثل أطفال الأنابيب والتلقيح المجهري.
ولفت إلى أنه يتم تشخيص هذا المرض بأخذ السيرة المَرَضية بشكل تام، وفحص المريضة، ففي كثير من الحالات يستطيع الطبيب أن يجد علامات واضحة لوجود هذا المرض، كما يتم عمل صورة تلفزيونية أو عمل الرنين المغناطيسي لمنطقة الحوض التي قد تساعد في التشخيص أيضًا، إلا أن الطريقة الوحيدة التي تتأكد منها بشكل قطعي بوجود هذا المرض هي إجراء عملية منظار نسائي وأخذ عينات من المرض، والتأكد من وجود خلايا بطانة الرحم المهاجرة بفحص الأنسجة في المختبر.
وقال: إنه بفضل الله نجحت الجهود في علاج السيدة أولًا من مشكلة بطانة الرحم، حيث أظهرت الفحوصات تحسنًا واضحًا في سُمك وجودة بطانة الرحم، وقد حدث الحمل في المحاولة الأولى عقب حقن بطانة الرحم، وتمت متابعة الحمل إلى أن رُزقت -ولله الحمد- بطفل سليم وبصحة جيدة، وتمت الولادة في الشهر التاسع وبصورة طبيعية.
وتابع: مرض البطانة المهاجرة يندرج تحت مسمى الأمراض الحميدة، رغم كونه مزمنًا؛ لإصابته ما بين 10 - 15% من النساء، فوفقًا لتقارير طبية فإن 75% من الحالات تظهر ما بين سن 15 - 45 سنة، ويمكن لمرض بطانة الرحم المهاجرة أن يصيب أي امرأة في عمر الإنجاب، وعادة ما تكون له علاقة وراثية (ينتشر بين أفراد العائلة الواحدة)، ويزداد في النساء اللاتي ينجبن أول طفل بعد عمر 30 سنة، وفي النساء اللاتي يعانين من عقم وتأخر في الحمل.
وتابع: مع تطور جراحة المنظار في الوقت الحالي، فإنه يمكن الآن وفي العملية نفسها التي يتم فيها التشخيص إزالة جزء كبير من هذه الأنسجة، وفك الالتصاقات التي قد تكون على أنابيب الحمل، وعلاج جزء كبير من هذا المرض، بحيث يكون هناك زوال للأعراض لفترة طويلة بعد العملية وارتفاع واضح في نسبة الحمل أيضًا لعدة أشهر بعد العملية، وفي حالة عدم حدوث الحمل بعد 3 - 6 أشهر يتم اللجوء لتقنيات أطفال الأنابيب والتلقيح المجهري لزيادة فرص الحمل مع استخدام بروتوكولات علاجية خاصة لهذا المرض، حيث إن فرصة الحمل لا تكون عالية إذا تم استخدام البروتوكولات العلاجية الروتينية للحالات الأخرى.
وقال "براشا": إن العلاج يعتمد كثيرًا على عمر المريضة، وشدة الأعراض، ورغبتها في الحمل والإنجاب، وكمية انتشار هذا المرض، ويكون عن طريق تخفيف الألم باستخدام بعض الأدوية وخاصة عندما تكون الأعراض قليلة، أما الخيار الثاني فهو إيقاف نمو هذه الأنسجة خارج الرحم، ويكون ذلك عن طريق العلاج ببعض أنواع الهرمونات، فمن المعروف أن الهرمون الأنثوي الإستروجين يساعد أنسجة بطانة الرحم على النمو، سواء كانت هذه الأنسجة داخل أو خارج الرحم، لذلك فإن أي علاج قد يؤدي إلى نقصان هذا الهرمون فإنه بالتالي يقلل من أعراض هذا المرض، وهناك عدة أنواع من الأدوية المستخدمة لإيقاف نمو هذه الأنسجة منها إبر شهرية أو حبوب يومية تختلف في فاعليتها، كما أنها تختلف في الأعراض الجانبية التي قد تسببها.
وأردف: "عادة ما يقوم الطبيب باختيار العلاج المناسب لكل مريضة، أما التدخل الجراحي فيتم من خلال استئصال الأنسجة عن طريق الجراحة بالمنظار في الوقت نفسه الذي تحتفظ به المرأة بقدرتها على الإنجاب، بل على العكس قد تزداد نسبة الحمل بصورة واضحة بعد الجراحة لعدة أشهر.
واختتم يقول: "غالبًا ما ننصح بالجراحة في الحالات الآتية: عندما تكون أنسجة بطانة الرحم المهاجرة أكبر من 4 سم على هيئة أكياس على المبيض أو عندما تكون هناك التصاقات شديدة، وعندما تُغلق هذه الأنسجة أنابيب الحمل وتسبب العقم، وعندما يكون هناك ألم شديد لا يمكن السيطرة عليه عن طريق الأدوية، وفي معظم الأوقات يتم استخدام بعض الأدوية بعد الجراحة للتأكد من عدم عودة هذا المرض في وقت قريب".