بدء أعمال السجل العقاري لـ39 حيًّا بمدينة الرياض والمدينة المنورة

وأوضحت الهيئة أن الأحياء المستفيدة من السجل العقاري في هذه المرحلة تشمل الأحياء التالية بمدينة الرياض: (جزء من حي الخير، والسويدي، وسلطانة، والدريهمية، والمعذر، والشرفية، وأم الحمام الشرقي، وأم الحمام الغربي، والبديعة، والعريجاء، والعمل، وثليم، والفوطة، وسكيرينة، ومنفوحة، ومعكال، وأم سليم، والعود، واليمامة، والوسيطا، وسلام، والوشام، وجبرة، والبطيحا، وعتيقة، والصالحية، والدويبة، والقرى، والشميسي، وغبيرا، وصياح، والجرادية، والمرقب، والدحو، ومنفوحة الجديدة، والديرة، والرفيعة)؛ مبينةً أن اختيار الأحياء تم وفق معايير محددة، وسيتم الإعلان تباعًا عن بقية المناطق والمحافظات والأحياء التي ستخضع لأعمال التسجيل العيني للعقار في مختلف مناطق المملكة خلال الفترات القادمة.