أمانة العاصمة المقدسة تكثّف جهودها الرقابية على أسواق مكة المكرمة

وأضافت الأمانة أن الفِرَق الميدانية والتفتيشية بنطاق بلديات: (العزيزية، وبحرة، والمنطقة المركزية، والمعابدة، والحديبية) تُواصل حملاتها الميدانية على المنشآت الغذائية، ضمن جهودها للتأكد من سلامة وصحة المواد الغذائية والعاملين؛ حيث نفّذت بلدية العزيزية الفرعية (85) جولة على المحلات الغذائية والأسواق، رصدت خلالها (35) محلًّا مخالفًا تم اتخاذ الإجراءات النظامية بحقها من إنذار أو غلق أو تغريم، كما صادرت البلدية (5400) كلجم و(150) لترًا من المواد الغذائية غير الصالحة، إضافة إلى مصادرة (260) قطعة من الخردوات والأواني غير الصالحة والمعروضة بطرق عشوائية؛ فيما نفذت بلدية الحديبية الفرعية (61) جولة ميدانية شملت (40) منشأة تجارية و(21) منشأة صحية، وتم رصد (1) محل مخالف؛ في حين نفّذت بلدية بحرة الفرعية (38) جولة ميدانية رصدت خلالها (3) محلات مخالفة، وتم اتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.