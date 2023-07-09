غدًا.. "التدريب التقني" تفتح باب القبول للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد

يُذكر أنه يتبع للمؤسسة ‏(98) معهدًا ثانويًا صناعيًا ومعهد عمارة وتشييد، تقدم (137) تخصصًا وبرنامجًا نوعيًا يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، ويمكن التعرف على التخصصات المتاح التسجيل فيها من خلال الروابط التالية:

https://drive.google.com/file/d/1IgV9b94x08OBkMdyEeqkuIWv57UMfsg3/view

https://drive.google.com/file/d/1yO_FEvBm2_xrgyYvXOas3La-zCSHuOzO/view