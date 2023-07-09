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غدًا.. "التدريب التقني" تفتح باب القبول للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد

للتدرُّب في الفترة الصباحية والتقديم يستمر حتى الخميس
غدًا.. "التدريب التقني" تفتح باب القبول للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد

‏أعلنت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، عن فتح بوابة القبول والتسجيل، غدًا الاثنين؛ لاستقبال طلبات الراغبين في الالتحاق ببرامج الدبلوم الثانوي والبرامج القصيرة للمعاهد الصناعية والعمارة والتشييد (صباحي) للعام 1445هـ.

وأوضحت أن فترة التقديم سوف تستمر حتى يوم الخميس 25/ 12/ 1444هـ، والتسجيل عن طريق الرابط .

يُذكر أنه يتبع للمؤسسة ‏(98) معهدًا ثانويًا صناعيًا ومعهد عمارة وتشييد، تقدم (137) تخصصًا وبرنامجًا نوعيًا يتوافق مع متطلبات سوق العمل الحالي والمستقبلي، ويمكن التعرف على التخصصات المتاح التسجيل فيها من خلال الروابط التالية:

https://drive.google.com/file/d/1IgV9b94x08OBkMdyEeqkuIWv57UMfsg3/view

https://drive.google.com/file/d/1yO_FEvBm2_xrgyYvXOas3La-zCSHuOzO/view

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__المعاهد المتاحة للتقديم ببرنامج دبلوم المعاهد (بنين) الفصل التدريبي الأول ١٤٤5هـ_.pdf
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__المعاهد المتاحة للتقديم برامج المعاهد (بنين) الفصل التدريبي الأول ١٤٤٥هـ_.pdf
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المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني

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