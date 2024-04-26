محافظ الدوادمي: رؤية السعودية استثمرّت الإمكانات للتنمية والتطوير في المجالات كافّة

رفع مُحافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين، باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الدوادمي، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة المنجزات التي كشف عنها تقرير رؤية المملكة 2030 للسنة الثامنة.