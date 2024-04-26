محافظ الدوادمي: رؤية السعودية استثمرّت الإمكانات للتنمية والتطوير في المجالات كافّة

رفع مُحافظ الدوادمي خالد بن محمد البابطين، باسمه ونيابة عن أهالي محافظة الدوادمي، أسمى التهاني والتبريكات إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، بمناسبة المنجزات التي كشف عنها تقرير رؤية المملكة 2030 للسنة الثامنة.
وقال البابطين: بلادنا تعيش اليوم عهدًا من الرخاء والازدهار تحقق بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة، رعاها الله، وتوجيهاتهم وحرصهم على أن السعودية وشعبها في مصاف الدولّظظ المُتقدمة".
وأضاف: "السنوات الثماني التي مرّت منذُ إطلاق الرؤية؛ استثمرت إمكانات ومُقدرات السعودية البشرية لتُحفّز النمو والتنمية والتطوير في كافّة المجالات التنظيمية والتشريعية؛ لتتحول بلادنا إلى واحة ازدهار ووجهة للاستثمار لما تمتلكه من مقومات وعوامل داعمة".
وأشار البابطين لما حقّقته الرؤية خلال السنوات الماضية من رفاهية ملموسة ومُستهدفات عملت على صناعة تغيير إيجابي في كافّة مُدن المملكة، سائلًا المولى عز وجل أن يديم على بلادنا الحبيبة المملكة العربية السعودية نعمة الأمن والأمان في ظلّ قيادتنا الرشيدة.