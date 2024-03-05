"مايكروسوفت" تستعرض أحدث ابتكارات السحابة والذكاء الاصطناعي لتمكين المؤسسات من إعادة تشكيل المستقبل

وفي كلمة ألقاها خلال لقائه مع ممثلي الصحافة في جناح الشركة، صرّح تركي باضريس، رئيس مايكروسوفت العربية، أن التطور السريع في مجال الذكاء الاصطناعي يدفع بالمملكة والعالم إلى حقبة جديدة من التحول الرقمي. وأوضح قائلا "نحن في مايكروسوفت ندرك الإمكانات الهائلة التي تتيحها تقنيات الذكاء الاصطناعي لتحويل الأعمال ودفع الابتكار. ونجد في معرض ومؤتمر ليب 2024 المنصة المناسبة للتواصل مع عملائنا وشركائنا والخبراء في مجال تقنية المعلومات والمبتكرين في المملكة العربية السعودية، وعرض الإمكانيات المذهلة لهذه الابتكارات في تمكينهم جميعًا من تحقيق أهدافهم." وفي الختام أكّد باضريس إلتزام الشركة بتمكين المؤسسات والقطاعات على اختلاف أحجامها وأنواعها من الاستفادة من قوة الذكاء الاصطناعي على نحوٍ مسؤول لتسريع رحلة التحول الرقمي وخلق مستقبل أكثر إشراقا للجميع.