هل ستشفع المياه الكبريتية في إعادة سفلتة طريق العين الحارة بالليث؟.. الصور تتحدّث

تحتضن قرية العين الحارة في الليث؛ أشهر المياه الكبريتية بالمملكة، والتي يقصدها الزوار من خارج المنطقة للاستطباب بمياهها؛ غير أن الطريق المؤدي إليها يعاني من الإهمال ويشكل خطورة على المارّة، وهو بحاجة إلى سفلتة وتأهيل بصورة عاجلة.
"سبق" تناولت موضوع الطريق في الأسابيع الماضية، تحت عنوان "المخاطر تحفّ الطريق المؤدّي إلى العين الحارّة بالليث بسبب الأمطار"، وتلا ذلك الخبر تفاعل من الجهة المختصة، حيث تولت "ترقيع" أجزاء من الطريق، دون المستوى المأمول، وسط امتعاض شديد من السكان ومرتادي الطريق الحيوي من عدم قيام الجهة المعنية بالسفلتة وإعادة تأهيله.
وأكد السكان على أهمية الطريق البالغ طوله قرابة الـ 18 كلم، حيث يقبع خلفه منتزهاً يضم في جنباته "المياه الكبريتية" الشهيرة في المملكة، والتي يقصدها الزوار من داخل المنطقة وخارجها للاستطباب بمياها - كما هو متعارف عليه -، حيث إنها تُسهم في علاج العديد من الأمراض، أهمها أمراض الروماتيزم وغيرها.
وطالب السكان من الجهات المختصة بضرورة إعادة تأهيل الطريق، وعدم الاكتفاء بأعمال الترقيع دون سفلتته على وجه السرعة.