هل ستشفع المياه الكبريتية في إعادة سفلتة طريق العين الحارة بالليث؟.. الصور تتحدّث

وأكد السكان على أهمية الطريق البالغ طوله قرابة الـ 18 كلم، حيث يقبع خلفه منتزهاً يضم في جنباته "المياه الكبريتية" الشهيرة في المملكة، والتي يقصدها الزوار من داخل المنطقة وخارجها للاستطباب بمياها - كما هو متعارف عليه -، حيث إنها تُسهم في علاج العديد من الأمراض، أهمها أمراض الروماتيزم وغيرها.