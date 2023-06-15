"البيئة" تؤكد: التربية المكثفة للضأن والماعز تساهم في زيادة الفرص الاستثمارية

يُذكر أن الوزارة أطلقت العديد من البرامج والمبادرات لتطوير قطاع الثروة الحيوانية، وتحسين إنتاجية قطاع الماشية، وذلك من خلال العمل مع المربين للتحول من التربية التقليدية إلى التربية الحديثة؛ عبر استخدام الوسائل الحديثة والممارسات الصحيحة، مما يسهم في رفع الإنتاجية، والحفاظ على الموارد الطبيعية.