بحضور ٤٠٠ مشارك.. "السعودي الألماني الصحية" ترفع معايير التميز في مؤتمرها التمريضي الدولي

وتخلل المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية بقيادة خبراء تمريض مرموقين، ومنها مناقشات حول "التحول إلى التميز التمريضي في المملكة العربية السعودية: رؤية المملكة العربية السعودية 2030" يلقيها الدكتور محمد الغامدي، رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني والمدير العام للإدارة العامة لشؤون التمريض في وزارة الصحة السعودية؛ و"تقدير ماجنت للمعيار الذهبي للتميز التمريضي"، تلقيها ريبيكا جرايستون، نائب رئيس برنامج التعرف على برنامج تقدير ماجنت وبرنامج الطريق نحو التميز، الذي تديره جمعية الممرضات الأمريكية - مركز اعتماد الممرضين الأمريكي؛ و"قيادة التغيير، وتعزيز فرص التمريض الصحي في رسم المستقبل" يلقيها الدكتور ديب زيمرمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دايزي" والرئيس المنتخب للمنظمة الأمريكية لقيادة التمريض، "تحويل الثقافة: إطار عمل ماجنت الذي يدعم التميز التمريضي" يلقيها د. مورين لال، مدير برنامج تقدير ماجنت، الذي تديره جمعية الممرضات الأمريكية - مركز اعتماد الممرضين الأمريكي، "تأثير البحث على تحويل تعليم التمريض وممارساته وسياساته" للدكتورة وفاء الجهني والدكتورة شهد حافظ ، الأستاذتان في برنامج التمريض، كلية البترجي الطبية في فرعي جدة وعسير، و"تسليط الضوء على الأسباب الوجيهة: الارتقاء بالممرضات من خلال الاعتراف الهادف"، يلقيها بوني ومارك بارنز، مؤسسا "دايزي"، و"تحويل مؤسسات الرعاية الصحية لتكون مدفوعة بالبيانات: النتائج التجريبية" تلقيها الدكتورة داليا مومينخان، بكالوريوس طب وجراحة، ماجستير في إدارة الأعمال.