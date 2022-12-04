بحضور ٤٠٠ مشارك.. "السعودي الألماني الصحية" ترفع معايير التميز في مؤتمرها التمريضي الدولي

نظم مركز التميز للمستشفى السعودي الألماني للتعليم التمريضي المستمر، المؤتمر الدولي للتمريض الصحي الأول من نوعه، وتحت رعاية وزارة الصحة السعودية، وبالتعاون مع الجمعية السعودية للتمريض المهني وكلية البترجي الطبية. تحت شعار "التحول نحو التميز في التمريض: نرتقي بالمعايير"، مع رؤية المملكة 2030 لتحقيق المعيار الذهبي في التمريض. والذي حضره عدد كبير من التمريض والأطباء، كما شرف الحفل ممثلون من السفارات، سفير جمهورية لبنان، الدكتور فوزي كبارة ونائب سفير جمهورية مصر العربية ونائب السفير الفلسطيني.
وتسعى "السعودي الألماني الصحية" من خلال المؤتمر إلى تعزيز تحول التميّز التمريضي في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط وشمال إفريقيا ومنطقة الخليج إلى دمج التميز التمريضي، وبرنامج التقدير من "ماجنت"، والقيادة التحويلية، والاعتراف الهادف لتعزيز مهنة التمريض في المنطقة.
وتضمن المؤتمر محاضرات تعليمية قدمها خبراء دوليون في مجال التمريض لمناقشة التطورات المطلوبة في ممارسات التمريض لتحسين نتائج المرضى وتعزيز إصلاحات الرعاية الصحية الحديثة المستندة على القيمة. كما أتاح المؤتمر الفرص للتواصل مع خبراء التمريض في مجال التحول والتميز التمريضي. وقدم الخبراء توصيات فعالة حول الاتجاهات الناشئة في الممارسة والتعليم ونتائج الجودة والبحث في مجال التمريض. واستعرض الخبراء المشاركون في المؤتمر إرشادات للحضور لتعزيز وابتكار نظام التمريض في المنطقة.
وقال مكارم صبحي بترجي، الرئيس العام ونائب رئيس مجلس إدارة "السعودي الألماني الصحية": "يسعدنا في السعودي الألماني الصحية تنظيم أول مؤتمر دولي للتمريض، حيث نهدف إلى تسليط الضوء على الأدوار المهمة لتعليم التمريض في بناء نظام رعاية صحية عالي الجودة. ونظراً إلى تنامي الطلب في هذا القطاع، يجب تزويد الممرضات بأسس تعليمية قوية تتيح لهن مواجهة التحديات الجديدة التي تعوق ممارسة التمريض واتخاذ القرارات السريرية والابتكارات. ويجب أن يرصد قطاع الرعاية الصحية المزيد من الاستثمارات لبناء قوة عاملة تمريضية مرنة، قادرة على الاستجابة للظروف والاحتياجات المتغيرة للعالم".
وقال الدكتور أحمد شبل، الرئيس التنفيذي لمجموعة "السعودي الألماني الصحية": "نلتزم في السعودي الألماني الصحية بتعزيز مبدأ التميز التمريضي، ولذلك نبحث دائماً عن أساليب مبتكرة لتحسين الرعاية الصحية التي نقدمها لمرضانا. ونهدف من خلال استضافة مؤتمر التمريض الدولي، إلى إظهار التزام الممرضات في المجموعة المتواصل نحو المرضى وأسرهم والمجتمعات التي نقوم بخدمتها."
وتخلل المؤتمر العديد من الجلسات النقاشية بقيادة خبراء تمريض مرموقين، ومنها مناقشات حول "التحول إلى التميز التمريضي في المملكة العربية السعودية: رؤية المملكة العربية السعودية 2030" يلقيها الدكتور محمد الغامدي، رئيس الجمعية السعودية للتمريض المهني والمدير العام للإدارة العامة لشؤون التمريض في وزارة الصحة السعودية؛ و"تقدير ماجنت للمعيار الذهبي للتميز التمريضي"، تلقيها ريبيكا جرايستون، نائب رئيس برنامج التعرف على برنامج تقدير ماجنت وبرنامج الطريق نحو التميز، الذي تديره جمعية الممرضات الأمريكية - مركز اعتماد الممرضين الأمريكي؛ و"قيادة التغيير، وتعزيز فرص التمريض الصحي في رسم المستقبل" يلقيها الدكتور ديب زيمرمان، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "دايزي" والرئيس المنتخب للمنظمة الأمريكية لقيادة التمريض، "تحويل الثقافة: إطار عمل ماجنت الذي يدعم التميز التمريضي" يلقيها د. مورين لال، مدير برنامج تقدير ماجنت، الذي تديره جمعية الممرضات الأمريكية - مركز اعتماد الممرضين الأمريكي، "تأثير البحث على تحويل تعليم التمريض وممارساته وسياساته" للدكتورة وفاء الجهني والدكتورة شهد حافظ ، الأستاذتان في برنامج التمريض، كلية البترجي الطبية في فرعي جدة وعسير، و"تسليط الضوء على الأسباب الوجيهة: الارتقاء بالممرضات من خلال الاعتراف الهادف"، يلقيها بوني ومارك بارنز، مؤسسا "دايزي"، و"تحويل مؤسسات الرعاية الصحية لتكون مدفوعة بالبيانات: النتائج التجريبية" تلقيها الدكتورة داليا مومينخان، بكالوريوس طب وجراحة، ماجستير في إدارة الأعمال.