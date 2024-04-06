محليات

"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم بعسير لترويجه 173 كجم قات

توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى النيابة العامة
"مكافحة المخدرات" تقبض على مقيم بعسير لترويجه 173 كجم قات

قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على مقيم من الجنسية الهندية بمنطقة عسير لترويجه (173) كيلوجرامًا من نبات القات المخدر.

وتم توقيفه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه، وإحالته إلى النيابة العامة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني 995@gdnc.gov.sa، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

مكافحة المخدرات
قات

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