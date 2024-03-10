الديوان الملكي: دائرة الأهلّة في المحكمة العليا: غدًا الاثنين غرة شهر رمضان المبارك لعام 1445هـ

القرار رقم "180/ هـ" وتاريخ 29/ 8/ 1445هـ

الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: فقد عقدت دائرة الأهلة في المحكمة العليا جلسةً مساء هذا اليوم الأحد التاسع والعشرين من شهر شعبان لعام 1445هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 10/ 3/ 2024م؛ للنظر فيما يردها حول ترائي هلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ، وبعد الاطلاع على جميع ما وردها والنظر فيه وتأمله، ونظرًا لما تضمنه قرار المحكمة العليا رقم "179/ هـ"، وتاريخ 1/ 8/ 1445هـ أن يوم الأحد 1/ 8/ 1445هـ الموافق 11/ 2/ 2024م هو غرة شهر شعبان لعام 1445هـ، ولأنّه قد شهد عدد من الشهود العدول برؤية هلال شهر رمضان المبارك هذه الليلة، وبناء عليه، ولما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته" متفق عليه؛ فإن الدائرة تقرر: أن يوم غد الاثنين 1/ 9/ 1445هـ - حسب تقويم أم القرى - الموافق 11/ 3/ 2024م، هو غرة شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.