"التأمينات الاجتماعية": 124 ألف منشأة تقدمت للاستفادة من مبادرة الإعفاء من غرامات التأخير والمخالفات

وحثت التأمينات الاجتماعية جميع المنشآت وأصحاب العمل للاستفادة من المبادرة وتقديم طلب الإعفاء من الغرامات قبل انتهاء مهلة المبادرة بتاريخ 31 أغسطس 2024، حيث عززت المؤسسة أنظمتها بما يتوافق مع مستهدفات المبادرة، وأقامت أكثر من 25 ورشة عمل للتعريف بالمبادرة مع مختلف الجهات المستفيدة كان آخرها ورشة عمل لشركات القطاع التقني بالتعاون مع هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية، قدمت خلالها شرحاً مفصلاً لأصحاب الأعمال حول غرامات التأخير التي تنشأ حال عدم سداد مبالغ الاشتراكات المستحقة شهرياً وكذلك غرامات المخالفات التأمينية المستحقة.