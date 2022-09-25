مدارس "كاوست" تطلق أول برنامج للتثقيف التغذوي في المملكة

وقالت الدكتورة ميشيل ريمنجتون، مديرة مدارس كاوست إن "البرنامج يجسد مشروع الحديقة المدرسية للمنتجات الغذائية رؤية مدرسة كاوست في قيادة حركة التعليم المتطور لجميع المراحل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وأن يكون لها تأثير إيجابي على البشرية. ويدعم المشروع تدريس مادة العلوم في مدارسنا ويؤكد الدور المركزي الذي تلعبه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) في مناهجنا الدراسية، الحدائق المدرسية للمنتجات الغذائية عبارة عن فصول دراسية في الهواء الطلق حيث يتم تطبيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لطلبتنا".