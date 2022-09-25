مدارس "كاوست" تطلق أول برنامج للتثقيف التغذوي في المملكة

أطلقت مدارس جامعة "كاوست" أول برنامج للتثقيف التغذوي في المملكة العربية السعودية، بهدف تعزيز مفهوم الزراعة المستدامة وتبني نمط حياة صحي للأجيال القادمة.
وتم تصميم مبادرة مشروع الحديقة المدرسية للمنتجات الغذائية (ESGP) للتثقيف بطرق الزراعة المستدامة والعادات الغذائية الصحية، وعلوم النبات في مناهج رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر.
والهدف من المشروع هو تقديم وجبات طعام مغذية مجانية ومزروعة محليًا لجميع طلبة مرحلة رياض الأطفال حتى نهاية التعليم الثانوي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، من خلال إتاحة الفرصة للمعلمين والطلبة إنتاج الطعام بأنفسهم داخل المدارس.
وهذا المشروع التجريبي، أطلقه مركز الزراعة الصحراوية في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست) بدعم من مدارس كاوست، على غرار مشروع انتاج الأغذية في فناء المدرسة (Edible Schoolyard) الذي بدأته أليس ووترز في الولايات المتحدة، وقام مركز الزراعة الصحراوية بتكيفيه مع مناخ المملكة الصحراوي بهدف تحويل نموذج النظام الغذائي في البلاد.
ويدمج المشروع دورة الحياة الكاملة لوجبة طعام مزروعة بشكل مستدام - من البذر ثم الحصاد ثم الطهي وأخيراً تحويل مخلفات الطعام الى أسمدة، ويتم ذلك بطريق مبتكرة ومرحة يقودها طلبة المدارس بهدف تعزيز روابطهم مع الطبيعة والمجتمع المحلي والعالم الأوسع من خلال مساعدتهم على فهم تأثير إنتاج الغذاء على مستقبل الكوكب.
وأوضح البروفيسور رود وينغ، مدير مركز الزراعة الصحراوية في كاوست، كيف نشأ المشروع، بالقول: "تلتزم كاوست بتمكين وإلهام العقول الشابة في المملكة العربية السعودية وتزويدها بالمعرفة والتدريب والثقة لمعالجة ما يمكن القول إنه أهم مشكلة في هذا القرن، كيف ننتج غذاءً مستداماً لسكان كوكبنا الذين يتزايد عددهم بسرعة"؟
وتابع: "نحن نؤمن بأن التثقيف التغذوي سيطور من فهم الأطفال لطرق إنتاج الغذاء والحياة الصحية وحماية البيئة، وسيشجعهم على تطبيق هذه المعرفة لإنشاء أنظمة غذائية مستدامة في مجتمعاتهم".
وعمل طلبة مدارس كاوست مع علماء النبات وخبراء البستنة في الجامعة لتصميم أولى الحدائق المدرسية للمنتجات الغذائية في المملكة العربية السعودية، وساهم معلمو ومعلمات المدارس وأعضاء هيئة التدريس في تطوير المواد التعليمية والفصول الدراسية التي تغطي هذا المجال.
يشار إلى أن الحديقتين النموذجيتين في فناء مدارس رياض الأطفال وفناء المدارس الابتدائية والمتوسطة والثانوية في كاوست، أصبحت الآن جزءًا لا يتجزأ من المناهج الدراسية للعام الدراسي 2022-2023. وبدعم من باحثي الجامعة، سيجري الطلبة تجارب عملية في مجال علوم النبات في مختبرات المدرسة.
وقالت الدكتورة ميشيل ريمنجتون، مديرة مدارس كاوست إن "البرنامج يجسد مشروع الحديقة المدرسية للمنتجات الغذائية رؤية مدرسة كاوست في قيادة حركة التعليم المتطور لجميع المراحل من رياض الأطفال حتى الصف الثاني عشر، وأن يكون لها تأثير إيجابي على البشرية. ويدعم المشروع تدريس مادة العلوم في مدارسنا ويؤكد الدور المركزي الذي تلعبه أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة (SDGs) في مناهجنا الدراسية، الحدائق المدرسية للمنتجات الغذائية عبارة عن فصول دراسية في الهواء الطلق حيث يتم تطبيق العديد من أهداف التنمية المستدامة لطلبتنا".
يذكر أن المرحلة التالية من هذا المشروع التجريبي ستتضمن بناء مستنبتات زجاجية للزراعة المحمية داخل مدارس كاوست، كما أن مركز الزراعة الصحراوية في كاوست يعمل حاليًا مع شركائه لجلب مشروع الحديقة المدرسية للمنتجات الغذائية إلى المزيد من المدارس في جميع مناطق المملكة.