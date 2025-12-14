50 مليون مسافر في 2025.. مطار الملك عبدالعزيز يسجّل رقمًا قياسيًا تاريخيًا

وفي هذا السياق، احتفلت شركة مطارات جدة بوصول المسافر رقم 50 مليون إلى مطار الملك عبدالعزيز، وكانت مسافرة من الجنسية الفرنسية قادمة من العاصمة باريس على متن رحلة الخطوط السعودية، للمشاركة في إحدى البطولات الرياضية التي تستضيفها جدة. وكان في استقبالها قيادات مطارات جدة، الذين رحّبوا بها وقدموا لها هدية تذكارية بهذه المناسبة.