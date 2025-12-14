50 مليون مسافر في 2025.. مطار الملك عبدالعزيز يسجّل رقمًا قياسيًا تاريخيًا

سجّل مطار الملك عبدالعزيز الدولي إنجازًا تاريخيًا جديدًا بوصول عدد المسافرين إلى 50 مليون مسافر خلال عام 2025، ليصبح بذلك أعلى رقم يسجّله مطار سعودي في تاريخه منذ انطلاق حركة الطيران بالمملكة، وليدخل ضمن قائمة المطارات العملاقة (Mega Airports) التي تضم أكبر مطارات العالم من حيث عدد المسافرين.
ويعكس هذا الإنجاز التحوّل النوعي الذي يشهده المطار، ومكانته المتنامية كمحور إقليمي وبوابة وطنية تربط المملكة بالعالم، مؤكّدًا دوره الحيوي في تعزيز مكانة المملكة كوجهة سياحية عالمية وبوابة للحرمين الشريفين، من خلال تسهيل حركة الزوار والمعتمرين والحجاج، ودعم السياحة بما ينسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 في تنويع الاقتصاد وتقديم أفضل تجربة سفر.
وفي هذا السياق، احتفلت شركة مطارات جدة بوصول المسافر رقم 50 مليون إلى مطار الملك عبدالعزيز، وكانت مسافرة من الجنسية الفرنسية قادمة من العاصمة باريس على متن رحلة الخطوط السعودية، للمشاركة في إحدى البطولات الرياضية التي تستضيفها جدة. وكان في استقبالها قيادات مطارات جدة، الذين رحّبوا بها وقدموا لها هدية تذكارية بهذه المناسبة.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة، المهندس مازن جوهر، إن الوصول إلى 50 مليون مسافر يؤكد الجاهزية التشغيلية العالية للمطار، ويمثل محطة مفصلية للانتقال إلى المرحلة التالية، استعدادًا لمضاعفة هذا الرقم خلال السنوات المقبلة.
وأكد أن هذا المنجز الوطني لم يكن ليتحقق لولا توفيق الله تعالى، ثم توجيهات القيادة الرشيدة، والمتابعة المستمرة من إمارة منطقة مكة المكرمة، ومعالي وزير النقل والخدمات اللوجستية، ومعالي رئيس الهيئة العامة للطيران المدني، وسعادة الرئيس التنفيذي لمطارات القابضة، وكافة شركاء النجاح الذين يحرصون على تقديم خدمات نوعية لجميع المسافرين والزوار.
وأشار إلى أن مطار الملك عبدالعزيز الدولي يعزز موقعه كمحور رئيسي للطيران في المنطقة من خلال التوسعات ورفع الطاقة الاستيعابية وتطوير الخدمات، بما يدعم مستهدفات النمو المستقبلية.
يُذكر أن شركة مطارات جدة تشرف على إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي منذ عام 2022، وتعمل على تنفيذ مستهدفات برنامج الطيران المنبثق عن الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية.