"الجاسر" يهنئ القيادة والشعب بمناسبة حلول رمضان

رفع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، أسمى آيات التهاني والتبريكات لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, ولي العهد، رئيس مجلس الوزراء، وإلى الشعب السعودي الكريم والأمتين العربية والإسلامية، وذلك بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.