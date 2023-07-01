بأحمال غير مسبوقة.. "السعودية للكهرباء" تعلن نجاح الخطة التشغيلية لحج 1444هـ

وشدد على أن هذا النجاح، وتلك النتائج، لم تكن لتتحقق لولا عون الله وتوفيقه، ثم الدعم والمساندة اللامحدودة من حكومة خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين، والتوجيهات والمتابعة المستمرة من وزير الطاقة، وجهود مسئولي وزارة الطاقة وهيئة تنظيم المياه والكهرباء، وكذلك التوجيهات المباشرة والمتابعة المستمرة من مجلس إدارة الشركة، وجهود أكثر من 2000 خبير ومهندس وفني من كوادر الشركة طيلة أيام موسم الحج.