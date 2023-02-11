"السديس": الأسرة نواة المجتمع.. والواجب علينا جميعًا تقديم الدعم لتحقيق أهدافها ورسالتها

أشاد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، بالدور الذي تقدمه جمعية ألفة للتنمية الأسرية بمحافظة حفر الباطن.
وأكد خلال زيارته الجمعية أن الأسرة هي نواة المجتمع، والواجب علينا جميعًا تقديم أوجه الدعم كافة لتحقيق أهدافها ورسالتها السامية؛ للمساهمة في تنشئة الأفراد؛ وذلك لتحقيق أهم ركائز رؤية السعودية 2030؛ للوصول إلى مجتمع حيوي، يوفر للجميع حياة كريمة وسعيدة.
وأضاف "السديس": "الجمعية لها دور بارز في تقديم الخدمات والأعمال الأسرية بكفاءة وفاعلية، وتساهم في رفع الوعي لدى المجتمع".
وكان "السديس" قد التقى رئيس مجلس إدارة جمعية ألفة للتنمية الأسرية بحفر الباطن مشعل بن عبدالله الشريع، والمدير التنفيذي نايف بن مرزوق الشريهي، واطلع على التقرير السنوي للجمعية، واستمع لشرح مفصل عن الجمعية وأدوارها، وأبرز البرامج التي تقدمها لخدمة الأسرة في مجال الإصلاح الأسري والإرشاد الأسري ومركز شمل وبرنامج دنى ومركز التدريب.
وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، مشعل الشريع، شكره للرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين على دعمه واهتمامه وحرصه على الاطلاع على مناشط الجمعية.. موضحًا أن الجمعية تُعنى بشؤون الأسرة، وتُقدِّم خدماتها في مجالات عديدة، تساهم في تجويد حياة أفراد الأسرة.