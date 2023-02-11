"السديس": الأسرة نواة المجتمع.. والواجب علينا جميعًا تقديم الدعم لتحقيق أهدافها ورسالتها

وقدم رئيس مجلس إدارة الجمعية، مشعل الشريع، شكره للرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين على دعمه واهتمامه وحرصه على الاطلاع على مناشط الجمعية.. موضحًا أن الجمعية تُعنى بشؤون الأسرة، وتُقدِّم خدماتها في مجالات عديدة، تساهم في تجويد حياة أفراد الأسرة.