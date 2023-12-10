"اللهيبي": "تعليم جدة" يدشن أسطولاً مجهّزًا تقنيًا لنقل طلاب التربية الخاصة

دشّنت المدير العام للتعليم بجدة منال اللهيبي، اليوم الأحد، أسطول حافلات النقل المدرسي لطلاب وطالبات التربية الخاصة بالتعاون مع إحدى شركات النقل بحضور مساعدي المدير العام ومنسوبي الشركة وذلك بساحة الإدارة العامة بحي السلامة.
وفي التفاصيل، اطّلعت اللهيبي على التقنية المزودة بها الحافلات لتقديم الخدمة الملائمة للطلاب والطالبات من ذوي الإعاقة مثمنة جهود تلك الشركة وإدارة خدمات الطلاب.
وأوضحت مديرة إدارة خدمات الطلاب بتعليم جدة صالحة الأسمري أن عدد الحافلات يبلغ ٣٠ حافلة مجهّزة تقنيًا وموديل ٢٠٢٣ وتخدم ٣٠٨ طلاب وطالبات الإعاقة الحركية وغير الحركية، مشيرة إلى أنه تم تدريب السائقين على سائر الأمور المتعلقة بالتعامل مع التقنية في الحافلات والتي تتناسب مع إعاقات الطلاب والطالبات.