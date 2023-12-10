"اللهيبي": "تعليم جدة" يدشن أسطولاً مجهّزًا تقنيًا لنقل طلاب التربية الخاصة

وأوضحت مديرة إدارة خدمات الطلاب بتعليم جدة صالحة الأسمري أن عدد الحافلات يبلغ ٣٠ حافلة مجهّزة تقنيًا وموديل ٢٠٢٣ وتخدم ٣٠٨ طلاب وطالبات الإعاقة الحركية وغير الحركية، مشيرة إلى أنه تم تدريب السائقين على سائر الأمور المتعلقة بالتعامل مع التقنية في الحافلات والتي تتناسب مع إعاقات الطلاب والطالبات.