السعوديون يتصدّرون قائمة مستخدمي "يوتيوب" عالمياً وضمن الأكثر استهلاكاً "للسناب شات"

وفيما قال ما يقرب من ثلثي المشاركين (61%) إنهم يحصلون على أخبارهم من وسائل التواصل الاجتماعي، يُلاحظ أن هذا يمثل انخفاضًا كبيرًا عن عام 2019، حيث قال ما يقرب من 80% من الشباب العرب الذين شملهم الاستطلاع إنهم يحصلون على أخبارهم من القنوات الاجتماعية.