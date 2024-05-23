"كنوز السعودية" بوزارة الإعلام تحصد 7 جوائز في مسابقة "جوائز تيلي" العالمية

وكان فيلم "هورايزن" قد حصد في مايو الجاري جائزة النخلة الذهبية في مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة، عن فئة أفضل فيلم عن البيئة السعودية، كما نال في أبريل الماضي الجائزة البلاتينية من مسابقة "هيرميز" الإبداعية الدولية الشهيرة عن حملة إطلاقه الترويجية؛ وذلك بعد أن واجه منافسة شديدة مع العديد من الأعمال الدولية المرموقة، لتصل حصيلة "كنوز" من الجوائز الدولية التي حققتها منذ بداية العام إلى 12 جائزة.