"نينجا" يسجل نموًا تجاوز 300% في مبيعات التجميل مع استمرار حملة الخصومات

تواصل حملة منتجات التجميل والعناية الشخصية في تطبيق “نينجا” تحقيق نتائج استثنائية، حيث سجّلت المنصة نموًا بنسبة 300٪ في المبيعات مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي، وارتفاعًا بنسبة 30٪ مقارنة بالشهر الماضي فقط.
وتُظهر بيانات “نينجا” أن 20٪ من إجمالي الطلبات خلال شهر سبتمبر تضمنت منتجات ضمن فئة الجمال والعناية، مما يعكس تحولاً واضحًا في سلوك المستخدمين نحو الاعتماد على التجارة الفورية لتأمين احتياجاتهم اليومية من مستحضرات التجميل والعناية الذاتية.
وكانت المنصة قد أطلقت حملة واسعة على منتجات التجميل، شملت خصومات تصل إلى 60%، وتنوّعت بين المكياج، العناية بالبشرة، العطور، وأدوات التجميل. وقد ساهم هذا العرض في جذب شرائح واسعة من العملاء، خصوصًا في الفئات العمرية الشابة والمهتمة بنمط الحياة السريع والعملي.
وتستمر الحملة حتى الآن داخل التطبيق، مع توفر العروض في مختلف المدن التي تغطيها “نينجا”، والتي تتجاوز 40 مدينة، مما يمنح المستخدمين فرصة إضافية للاستفادة من الأسعار التنافسية وخدمة التوصيل السريع خلال أقل من 30 دقيقة.
ويؤكد هذا النمو قدرة “نينجا” على إدارة الحملات التجارية بمرونة، وقراءة توجهات السوق وتوجيهها لصالح المستخدم والتاجر على حد سواء، ضمن نموذج تسوّق رقمي يتماشى مع متطلبات السوق الحديثة.