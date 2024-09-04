جائزة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز تطلق دورتها الـ 12 وتكرّم الفائزين بجوائزها الاجتماعية للعام 2024

وفي جائزة "تنسيق" في دورتها الثالثة لهذا العام، فازت جمعية المدينة للتوحّد (تمكّن)، وحلّت جمعية البر الأهلية بمحافظة الحجرة بمنطقة الباحة في المركز الثاني. وأما في جائزة "المواطنة المسؤولة في دورتها الثالثة" فاز في فرع المرحلة الابتدائية، "الزين بنت سلطان السهلي" من "المدرسة الابتدائية الثالثة والثلاثون" بمنطقة الحدود الشمالية، وحلّ ثانيًا "محمد بن سعيد الشمراني" من ابتدائية وتحفيظ تبالة بمنطقة عسير، وثالثًا "محمد بن منذر جعفر الياسين" من مدرسة العمران الابتدائية بالمنطقة الشرقية.