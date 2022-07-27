رئاسة الحرمين تزوّد المصليات النسائية بالروبوتات التوجيهية

من جهته، أشار وكيل الرئيس العام للشؤون التقنية والتحولات الرقمية والذكاء الاصطناعي المكلف المهندس وسام مقادمي، إلى أن الروبوت يقدم خدمات الإفتاء والتوجيه والتعريف بكيفية أداء المناسك لقاصدي المسجد الحرام، بطريقة إلكترونية حديثة عبر نظام الشبكة اللاسلكية واي فاي (5) جيجا هرتز، تمكن من انتقال سريع وعالٍ للبيانات.