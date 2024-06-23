"تصريح الحج" بطاقة أمان لضيوف الرحمن لتأدية الركن الأعظم بيُسر وسهولة

في الوقت الذي تُحقق فيه حكومة المملكة العربية السعودية النجاحات عامًا بعد آخر في خدمة الحجاج والمعتمرين والزائرين من ضيوف الرحمن، تتشرف السعودية بأنها حامل هذا اللواء على مَر الأزمنة منذ عهد المؤسس حتى اليوم، الذي تنطلق به من واجبها الديني، ووفق تعاليم الإسلام السمحة؛ ليؤدي زوار البيت العتيق مناسكهم بكل يُسر وسهولة.