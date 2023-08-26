دراسة: 94 % من طلاب المتوسطة والثانوية بجازان يستهلكون القهوة ومنتجات الكافيين

أظهرت دراسة أُجريت في منطقة جازان حول تقييم استهلاك الكافيين وتأثيراته الصحية المحتملة على المراهقين السعوديين، أن 94 % من طلاب المتوسطة والثانوية من الجنسين (الفئة العمرية 16 - 18) يستهلكون القهوة أو المنتجات التي تحتوي على الكافيين.
وبحسب الدراسة التي أجراها متخصّصون من كليتَي الطب والصيدلة في جامعة جازان، أن نحو 6.6 % من المشاركين يستهلكون القهوة أو المنتجات التي تحتوي على الكافيين أكثر من ثلاث مرات يومياً، ويستخدم نحو نصف المشاركين في الدراسة أكواباً متوسطة الحجم.
وشملت الدراسة 718 مشاركاً من الفئة العمرية (12 - 18 عاماً)، وأظهرت أن 29% منهم يستهلكون القهوة بشكلٍ أكبر خلال فترة الامتحانات، وأن 35.9% منهم يرون أنها تزيد التركيز، في حين يرى 12.3% أن القهوة تسهم في فقدان الوزن.
وبالنسبة لنوع المشروبات التي تحتوي على الكافيين، كانت القهوة العربية هي النوع الأكثر استهلاكاً بين المراهقين بنسبة 66.1 %، يليها الشاي بنسبة 57.7 %، والمشروبات الغازية بنسبة 46.8 %.
وأشارت الدراسة إلى أن الآثار الصحية الأكثر شيوعاً لاستهلاك الكافيين، هي: الصداع وعدم انتظام النوم والغثيان، إضافة إلى زيادة دقات القلب والقلق، وبشكل أقل فقدان الوزن وسلس البول الليلي.
تجدر الإشارة إلى أن المملكة تعد من الدول ذات الدخل المرتفع، وتشهد نشاطاً كبيراً في سوق الإعلانات لمنتجات الكافيين، مثل: المشروبات الغازية ومشروبات الطاقة، مما يؤدي إلى زيادة استهلاك الكافيين بين المراهقين.