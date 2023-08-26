دراسة: 94 % من طلاب المتوسطة والثانوية بجازان يستهلكون القهوة ومنتجات الكافيين

وبحسب الدراسة التي أجراها متخصّصون من كليتَي الطب والصيدلة في جامعة جازان، أن نحو 6.6 % من المشاركين يستهلكون القهوة أو المنتجات التي تحتوي على الكافيين أكثر من ثلاث مرات يومياً، ويستخدم نحو نصف المشاركين في الدراسة أكواباً متوسطة الحجم.