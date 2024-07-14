"سعود الطبية".. قياس مخرجات زراعة الأسنان يرفع نسبة نجاح الحالات إلى 99.70%

وأضاف أن المشروع يتمركز في تحسين جودة رعاية المرضى الذين يخضعون لعمليات زراعة الأسنان من خلال توفير بيانات دقيقة وموضوعية حول مخرجات زراعة الأسنان باستخدام أدق القياسات الإحصائية؛ حيث يتم في المشروع جمع البيانات من مجموعة واسعة من المصادر؛ بما في ذلك الفحص السريري والسجلات الطبية واستطلاعات رأي المرضى وصور الأشعة السينية، ويتم تحليل هذه البيانات لتطوير نماذج يمكن استخدامها للتنبؤ بنتائج زراعة الأسنان، كذلك هذه البيانات الدقيقة تساعد الأطباء على اتخاذ قرارات أفضل بشأن رعاية المرضى، كما تساعد المرضى على فهم مخاطر وفوائد زراعة الأسنان بشكل أفضل.