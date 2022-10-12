بعد ما قاله بايدن.. تداول فيديو محمد بن سلمان عن مساهمة السعودية في قوة أمريكا
تداول رواد على مواقع التواصل الاجتماعي، تصريحات سابقة أدلى بها سمو ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، تناول فيها أهمية المملكة العربية السعودية بالنسبة لأمريكا؛ وهو الأمر الذي أثار تفاعلًا كبيرًا.
وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، قال الأمير محمد بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة أجراها مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 ملايين برميل نفط (الرخيص بتكلفة إنتاج من 3- 6 دولارات) ذهب عقدها إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم".
وعقّب المذيع على تصريح محمد بن سلمان قائلًا: "يعني السعودية ساهمت في قوة أمريكا؟" ليرد ولي العهد السعودي: "ما في شك".
وفي مقابلة مع شبكة "سي إن إن"، تَحدث الرئيس الأمريكي، جو بايدن، عن "عواقب لما فعلته مع روسيا"؛ في إشارة إلى قرار مجموعة أوبك بلس الأسبوع الماضي، بخفض إنتاج النفط بمقدار مليوني برميل يوميًّا.
وكان وزير الطاقة السعودي، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، قد نفى صحة التقارير حول تنسيق بين السعودية وروسيا، وهما تقودان مجموعة أوبك بلس؛ لرفع أسعار النفط. في وقت كانت هناك تقارير عن ضغوط أمريكية لثني المملكة عن اتخاذ قرار خفض إنتاج النفط.