بعد ما قاله بايدن.. تداول فيديو محمد بن سلمان عن مساهمة السعودية في قوة أمريكا

وحسب موقع "سي إن إن" بالعربية، قال الأمير محمد بن سلمان في هذا التصريح المأخوذ من مقابلة سابقة أجراها مع الإعلامي السعودي عبدالله المديفر على القناة السعودية: "لك أن تتخيل لو الـ10 ملايين برميل نفط (الرخيص بتكلفة إنتاج من 3- 6 دولارات) ذهب عقدها إلى بريطانيا، لن تكون أمريكا بوضعها الحالي اليوم".