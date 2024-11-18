شركة "فيصل بن سعيدان" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لبناء 524 فيلا بالطائف

وقّعت الشركة الوطنية للإسكان وشركة فيصل بن عبدالله بن سعيدان للاستثمار والتطوير العقاري اتفاقية لتطوير مشروع "ملفى الحوية" بمحافظة الطائف.
جاء ذلك بناءً على النجاحات السابقة ضمن فعاليات معرض "سيتي سكيب" الدولي 2024 الذي أقيم في الأيام الماضية بالعاصمة الرياض.
وتبلغ قيمة مشروع "ملفى الحوية" 400 مليون ريال، ويحتوي على 524 فيلا، كما يحتوي على عدد من المرافق العامة والخدمات.
وتأتي هذه الخطوة استمرارًا لشراكات ناجحة بين شركة فيصل بن عبدالله بن سعيدان والشركة الوطنية للإسكان.
جدير بالذكر أن التعاون بين الوطنية للإسكان وشركة فيصل بن سعيدان ليس وليد اللحظة، بل تم تنفيذ مشاريع سابقة بمدينة الرياض وجدة والمدينة المنورة والطائف، حيث بلغت قيمة المشاريع ضمن هذه العلاقة الاستراتيجية الناجحة ما يقارب مليار ريال سعودي.
وقام بالتوقيع على الاتفاقية ممثلًا عن الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي، وعن شركة ابن سعيدان الرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل بن عبدالله بن سعيدان، بحضور رئيس مجلس الإدارة طارق بن عبدالله بن سعيدان، مثمنين ثقة الوطنية للإسكان بشركتهم ودورها في الارتقاء بالسكن المناسب للمواطنين.