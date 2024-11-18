شركة "فيصل بن سعيدان" توقع اتفاقية مع "الوطنية للإسكان" لبناء 524 فيلا بالطائف

وقام بالتوقيع على الاتفاقية ممثلًا عن الشركة الوطنية للإسكان الرئيس التنفيذي المهندس محمد البطي، وعن شركة ابن سعيدان الرئيس التنفيذي الأستاذ فيصل بن عبدالله بن سعيدان، بحضور رئيس مجلس الإدارة طارق بن عبدالله بن سعيدان، مثمنين ثقة الوطنية للإسكان بشركتهم ودورها في الارتقاء بالسكن المناسب للمواطنين.