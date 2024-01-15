شاهد.. "أمانة الطائف" تكشف عن شقة سكنية تحوَّلت إلى معمل لتجهيز وجبات فاسدة

وفي التفاصيل، ضبطت الفِرق التفتيشية بقيادة رئيس البلدية كميات من اللحوم الفاسدة، التي يبدو عليها آثار التعفن، واللحوم مجهولة المصدر، دون أي مراعاة من قِبل العمالة الوافدة، التي كانت تدير ذلك المعمل، وهدفها الربح مقابل مصادرة صحة الإنسان.