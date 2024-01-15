شاهد.. "أمانة الطائف" تكشف عن شقة سكنية تحوَّلت إلى معمل لتجهيز وجبات فاسدة

محليات
شاهد.. "أمانة الطائف" تكشف عن شقة سكنية تحوَّلت إلى معمل لتجهيز وجبات فاسدة
ضُبطت لحوم فاسدة مختلطة بالحشرات.. وتم إغلاق الموقع ومصادرة المضبوطات
كشفت معلومات توافرت لأمانة الطائف، ممثلة في "بلدية غرب"، عن شقة سكنية، تحوّلت لمعمل ومقر لتجهيز وإعداد الوجبات لأحد المطاعم، وقد اختلطت فيه الوجبات بالحشرات، وجعلته غير صالحة للاستخدام الآدمي. وبالرغم من ذلك يتم تمويل المطعم الذي يقع خلف تلك الشقة بتلك الوجبات، ومنه يتم بيعها للمستهلك.
وفي التفاصيل، ضبطت الفِرق التفتيشية بقيادة رئيس البلدية كميات من اللحوم الفاسدة، التي يبدو عليها آثار التعفن، واللحوم مجهولة المصدر، دون أي مراعاة من قِبل العمالة الوافدة، التي كانت تدير ذلك المعمل، وهدفها الربح مقابل مصادرة صحة الإنسان.
وتم تطبيق النظام بحق ذلك المعمل المخالف وغير المرخص بإغلاقه بعد مصادرة كامل المضبوطات من داخله، مع فرض غرامة مالية بحدها الأعلى.