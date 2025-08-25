مختص تربوي: انضباط بيئة العمل يرفع الإنجاز.. والمعلم لا يُستفاد منه بعد انتهاء حصصه

وأوضح "الشريف" أن المعلم هو محور العملية التعليمية، وأن الحصة الدراسية تمثّل جوهر عمله بكل ما تحمله من جهد ومسؤولية، مؤكدًا أن بقاء المعلم داخل المدرسة بعد إتمام نصابه اليومي من الحصص، ودون وجود مهام إضافية، لا يحقّق فائدة تُذكر.