ضمن "نأتي إليك.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 6 مواقع

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدّم الخدمة اليوم للرجال في محافظة المويه لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الخميس في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد.