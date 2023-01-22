ضمن "نأتي إليك.. وحدات الأحوال المدنية المتنقلة تقدّم خدماتها في 6 مواقع
تقدّم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (6) مواقع في منطقتَي مكة المكرّمة وحائل، وذلك ضمن مبادرة "نأتي إليك" التي تنفّذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة "موجودين" الموجّهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.
وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرّمة بتقديم خدماتها اليوم للرجال في مركز قيا، ويوم الإثنين في مركز أبو راكة لمدة يوم واحد لكل منهما، فيما تقدّم الخدمة اليوم للرجال في محافظة المويه لمدة يومين، ويوم الثلاثاء للنساء لمدة ثلاثة أيام، ويوم الخميس في مقر الخطوط العربية السعودية بمدينة جدة لمدة يوم واحد.
وتقوم الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة حائل بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال في مركز التنمية الاجتماعية بمدينة حائل، ويوم الأربعاء للنساء، فيما تقدم الخدمة للرجال في ثانوية محافظة الشنان لمدة يوم واحد لكل موقع.
وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني؛ كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.
وتُعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدّمه من تسهيلاٍت لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتُسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.