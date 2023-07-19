هل الطعام المحروق يؤدي إلى الإصابة بـ"السرطان"؟ اختصاصي يجيب

وأوضح الطبيب عبدالله الذيابي، استشاري الجهاز الهضمي والكبد والمناظير، لـ"سبق" أن طهي الطعام إلى درجة الاحتراق، كالخبز أو اللحوم أو حكاك القدر، قد ينتج منه تكوُّن بعض المركّبات، مثل الأكريلاميد، وهي مادة كيميائية تُستخدم بشكل رئيسي في عمليات صناعية معينة، مثل صناعة الورق والأصباغ والبلاستيك، وفي معالجة مياه الشرب ومياه الصرف الصحي، وتوجد بكميات صغيرة في بعض المنتجات الاستهلاكية، مثل تغليف المواد الغذائية وبعض المواد اللاصقة، كما توجد مادة الأكريلاميد في دخان السجائر.. إلا أنه لا توجد أبحاث علمية كافية لتأكيد أن هذه المادة إذا تكونت في الطعام المحروق، أو أن الطعام المحترق يسبب السرطان، بحسب المركز البريطاني لأبحاث السرطان.