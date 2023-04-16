ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق "عمار الحكيم"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق عمار الحكيم.