ولي العهد يستقبل زعيم تيار الحكمة في العراق "عمار الحكيم"

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في جدة، اليوم، زعيم تيار الحكمة في جمهورية العراق عمار الحكيم.
وجرى خلال الاستقبال استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
حضر الاستقبال: الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني الدكتور مساعد بن محمد العيبان، ورئيس الاستخبارات العامة خالد بن علي الحميدان، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية العراق عبدالعزيز بن خالد الشمري.
فيما حضره من الجانب العراقي: نائب رئيس تيار الحكمة محسن الحكيم، والمستشار الخاص أحمد الحكيم.