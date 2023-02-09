تعرف على أبرز ما جاء في مؤتمر وزير الحج مع "المسعودي" في العراق

كشفت وزارة الحج عن أبرز ما جاء في المؤتمر الصحفي المشترك لوزير الحج والعمرة، الدكتور توفيق الربيعة، ورئيس الهيئة العليا للحج والعمرة سامي المسعودي في جمهورية العراق، والذي عقد اليوم 18 من رجب للعام 1444هـ.
قالت الوزارة في بيان: تتشرف المملكة بخدمة أكثر من 33,690 حاجاً من جمهورية العراق الشقيقة خلال حج عام 1444 / 2023، وأسهمت منصة "نسك" في تسهيل إصدار التأشيرات خلال أقل من 24 ساعة وقدمت المملكة العديد من التسهيلات للمعتمرين كان أبرزها تمديد تأشيرة العمرة إلكترونياً من 30 يوماً إلى 90 يوماً.
أوضح البيان: استقبل منفذ "جديدة عرعر" أكثر من 300 ألف معتمر منذ بداية موسم العمرة للعام الجاري 1444هـ، ويجري العمل على تطوير المنفذ وسيتم الانتهاء منه قريباً، وحرصت قيادة المملكة على توفير أفضل الخدمات لضيوف الرحمن من خلال تطوير المشاعر المقدسة والحرمين الشريفين والمواقع الدينية والتاريخية.
وختم البيان: سهلت المملكة قدوم المعتمرين بكافة أنواع التأشيرات كان آخرها تأشيرة "الترانزيت"، التي تتيح الدخول إلى المملكة لمدة أربعة أيام.