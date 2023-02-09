تعرف على أبرز ما جاء في مؤتمر وزير الحج مع "المسعودي" في العراق

قالت الوزارة في بيان: تتشرف المملكة بخدمة أكثر من 33,690 حاجاً من جمهورية العراق الشقيقة خلال حج عام 1444 / 2023، وأسهمت منصة "نسك" في تسهيل إصدار التأشيرات خلال أقل من 24 ساعة وقدمت المملكة العديد من التسهيلات للمعتمرين كان أبرزها تمديد تأشيرة العمرة إلكترونياً من 30 يوماً إلى 90 يوماً.