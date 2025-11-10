طقس اليوم .. الأرصاد: هطول أمطار خفيفة مسبوقة برياح نشطة على جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس هذا اليوم -بمشيئة الله تعالى-، استمرار هطول أمطار خفيفة مسبوقة برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية، في حين يكون الطقس مستقرًا على باقي مناطق المملكة.