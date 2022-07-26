بالفيديو.. مواطن من ذوي الاحتياجات يغادر محافظة فيفاء على الأكتاف

وتحدث "الفيفي" لـ"سبق" عن معاناته قائلاً: "إذا أردتُ نقل والدتي أو ذهابي إلى المستشفى، فنحن نقوم على جمع مبلغ مالي من التقاعد، لدفعه لـ 6 أو 8 عمال أفارقة يحملوننا على أكتافهم إلى طريق السيارة، الذي يبعد عنّا أقل من كيلو تقريباً، في طرق جبلية وعرة، وهذه المسافة تسببت في عزلنا عن العالم أنا ووالدتي المقعدة والطاعنة في السن، فليس عندي الإمكانية لشراء منزل في مدينة، ولا نرغب السفر عن منزلي ومسقط رأسي، وكلي أمل في الله سبحانه، أن يأتي الفرج يوماً لأرى السيارة تقف بجوار منزلي، حتى نتمكن من الخروج مع الناس لمراجعة المستشفى، ونغير شيئاً من واقع الحياة المرير الذي نعيشه، تتيسر معه جلب حاجياتنا، ونرتبط بالناس لنزورهم ويزوروننا، فعدم وجود الطريق تسبب لنا في عزلة كبيرة عن العالم، وزادت من المعاناة التي نعيشها أضعافاً، بسبب أوضاعنا الصحية.