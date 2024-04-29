بحضور وزير النقل.. أمير الشرقية يدشّن فعاليات منتدى "التكامل اللوجستي 2024م"

حضر المنتدى وزير النقل والخدمات اللوجستية، المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين، ونُخبة من رجال الأعمال والأكاديميين المحليين والدوليين، وأصحاب الخبـرات من المتخصصين والمهتمين في مجال الخدمات اللوجستية، الذين اتفقوا على ضرورة تعزيز مبادئ الشراكة والتوطين والأتمتة في القطاع وصولاً لمستهدفات التكامل اللوجستي، وأكدوا أن هذا هو التوقيت المناسب لتضافر الجهود نحو الاستفادة من مزايا المنطقة الشرقية، واعتبروا أن القطاع اللوجستي واحدًا من أهم القطاعات الاقتصادية المُساندة للقطاعات الأخرى كافة، وأنه يحظى ولاسيما في المنطقة الشرقية، بآفاق استثمارية وتشغيلية واعدة.