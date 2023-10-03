فيديو.. قصة سجين تورَّط في تهريب المخدرات: "ماتوا نص أهلي ولا شفتهم"

وأضاف، أنه عَلِم من هذا الشخص أن السيارة بها مخدرات، لكنه طمع ولم يرفض العرض، ليتابع: "فقدت الحرية وعيالي، ولدي عمره 22 سنة، ووالدي وزوجتي وأخي لم أرَ واحداً منهم ولا أعرف عنهم أي شيء، ماتوا نص أهلي وأنا موجود هنا ولم أستفد شيئاً".