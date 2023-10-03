فيديو.. قصة سجين تورَّط في تهريب المخدرات: "ماتوا نص أهلي ولا شفتهم"

استعرضت وزارة الداخلية قصة سجين تسبّب تورُّطه في تهريب المخدرات في حرمانه رؤية الكثير من أفراد عائلته؛ من بينهم والده وأخوه وابنه؛ بسبب وفاتهم وهو داخل السجن.
السجين كشف خلال "فيديو"، نشرته الوزارة عبر منصة "إكس"، عن تواصله مع أحد الأشخاص وطلب منه مالاً للذهاب لأداء العمرة بصحبة والدته، ليعده الأخير بتقديم المال له وإعطائه سيارة أيضاً، ثم بعدها بأيامٍ تواصل معه، وأبلغه بأن سيارة ستأتي له وسيكون فيها أغراضٌ تخصه طالباً منه إحضارها له.
وأضاف، أنه عَلِم من هذا الشخص أن السيارة بها مخدرات، لكنه طمع ولم يرفض العرض، ليتابع: "فقدت الحرية وعيالي، ولدي عمره 22 سنة، ووالدي وزوجتي وأخي لم أرَ واحداً منهم ولا أعرف عنهم أي شيء، ماتوا نص أهلي وأنا موجود هنا ولم أستفد شيئاً".