تختتم BLEND تنظيم النسخة الثانية من جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن بتحقيق نجاح باهر يعكس مسيرة ثلاث سنوات من العمل الاحترافي

اختتمت شركة BLEND تنظيم النسخة الثانية من جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن بتحقيق نجاح باهر، بعد رحلة مهنية امتدت لثلاث سنوات من الشراكة الاستراتيجية مع المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي وبرنامج خدمة ضيوف الرحمن.
وجاءت هذه النسخة تتويجًا لعمل متواصل نفذته الشركة عبر فرقها المتخصصة التي عملت على مدار الساعة، محافظةً على أعلى معايير الجودة والإبداع في كل مرحلة من مراحل التخطيط والتنفيذ والإدارة.
وخلال مسيرة السنوات الثلاث، قدّمت BLEND نموذجًا نوعيًّا في إدارة الفعاليات الوطنية الكبرى، وتشغيل مراكز العمليات الإعلامية، وتطوير المحتوى، وبناء التجارب البصرية واللوجستية.
وشملت أعمال الشركة تنسيقًا موسعًا مع مئات الجهات والجمعيات، إلى جانب إدارة فريق متخصص تجاوز عدده أكثر من 150 محترفًا أسهموا في إنتاج مواد إعلامية، وتقديم تجربة تنظيمية متكاملة، واستقبال أكثر من 300 شخصية حكومية وإعلامية حضرت فعاليات الجائزة في نسختيها الأولى والثانية.
وتشير نتائج العمل إلى تنفيذ عدد كبير من الورش واللقاءات، وترتيب عشرات الزيارات الميدانية، وبناء شراكات فاعلة، والتواصل مع آلاف المستفيدين عبر قنوات متعددة، إلى جانب تطوير محتوى إعلامي غني وواسع الانتشار، وصل إلى عشرات الملايين عبر المنصات المختلفة.
واستطاعت BLEND من خلال هذا العمل المتراكم وضع الجائزة في موقع مؤثر داخل القطاع، وتعزيز حضورها كأحد أهم المبادرات الوطنية في خدمة ضيوف الرحمن.
وفي ختام النسخة الثانية للجائزة؛ أكدّت BLEND أن النجاح المتحقق هو -بعد توفيق الله تعالى- حصيلة جهد جماعي طويل، وعمل لا ينقطع، والتزام كامل بتقديم تجربة استثنائية تليق بضيوف الرحمن وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. لتتوج بهذه النسخة التي تشكل علامة فارقة في سجل الإنجازات التي قادتها الشركة، وتحولت معها الجائزة إلى حدث وطني يُختتم كل عام بنجاح باهر ومؤثر.