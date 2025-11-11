تختتم BLEND تنظيم النسخة الثانية من جائزة التميز في خدمة ضيوف الرحمن بتحقيق نجاح باهر يعكس مسيرة ثلاث سنوات من العمل الاحترافي

وفي ختام النسخة الثانية للجائزة؛ أكدّت BLEND أن النجاح المتحقق هو -بعد توفيق الله تعالى- حصيلة جهد جماعي طويل، وعمل لا ينقطع، والتزام كامل بتقديم تجربة استثنائية تليق بضيوف الرحمن وتنسجم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. لتتوج بهذه النسخة التي تشكل علامة فارقة في سجل الإنجازات التي قادتها الشركة، وتحولت معها الجائزة إلى حدث وطني يُختتم كل عام بنجاح باهر ومؤثر.