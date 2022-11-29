أكاديمية طويق تُطلق 20 معسكرًا في المجالات التقنية الاحترافية

وأتاحت الأكاديمية فرصة التسجيل في المعسكرات التالية وهي: معسكر طويق، وعلي بابا للحوسبة السحابية، وطويق وأمازون للحوسبة الحسابية، ومعسكر Solutions Architect (Associate)، وSolutions Architect (Professional)، ومعسكر Systems Operation (Associate)، والذكاء الاصطناعي AI، ومعسكر هواوي لأمن الشبكات، ومعسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة Java، ومعسكر تطوير مواقع الويب باستخدام لغة JavaScript، ومعسكر تطوير تطبيقات Android، وعلم البيانات، وتطوير مواقع الويب باستخدام لغة Python، وتطوير تطبيقات الهواتف الذكية والويب باستخدام Flutter، ومعسكر تطوير تطبيقات الهواتف الذكية باستخدام لغة Swift، وتصميم الواجهات وتجربة المستخدم UX/UI، والبنية المؤسسية بمنهجية وإطار TOGAF، وتطبيقات الويب للناشئين، وتطوير الألعاب باستخدام Unity للناشئين، ومعسكر Python البرمجي للناشئين، وبرمجة الروبوت للناشئين، كما تتم عملية التسجيل الإلكتروني للمعسكرات من خلال الرابط: https://bootcamp.sa/bootcamps