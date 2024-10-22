رابطاً الفن بالتاريخ والمستقبل.. "نور الرياض" يعلن مراكز احتفال "النسخة الرابعة"

ويأتي اختيار هذه المراكز امتداداً لقيمتها التاريخية والثقافية في العاصمة، والذي يشكّل مركز الملك عبدالعزيز التاريخي أهم المعالم الثقافية في الرياض، ويضم معارض ومتاحف تعكس تاريخ وأصالة المملكة مما يعزز الترابط بين الأصالة والمعاصرة التي تجسد تجربة تجمع بين الماضي والحاضر ووجهة مميزة للزوّار من مختلف الفئات، كما يُعد وادي حنيفة رمزاً للرياض وتضاريسها التي توفر موقعاً مثالياً لعروض الضوء والفن في الهواء الطلق تمكّن الزوار من التفاعل مع الأعمال الفنية في بيئة طبيعية تضفي بُعداً جمالياً للتجربة، بالإضافة إلى حي جاكس الذي يحتضن عدداً من المعارض والاستوديوهات الفنية والمشاريع الثقافية التي تُمكّن مختلف الفنون المعاصرة.