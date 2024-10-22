رابطاً الفن بالتاريخ والمستقبل.. "نور الرياض" يعلن مراكز احتفال "النسخة الرابعة"

يعود احتفال "نور الرياض" أحد مشاريع "برنامج الرياض آرت" تحت شعار "بين الثرى والثريا" في 3 مراكز في العاصمة وهي: مركز الملك عبدالعزيز التاريخي، ووادي حنيفة، وحي جاكس لاحتضان النسخة الرابعة من الاحتفال الذي يشتمل على أكثر من 60 عملاً فنيّاً لنخبة من الفنانين السعوديين والعالميين بالإضافة إلى مجموعة من ورش العمل والجلسات الحوارية الفنية وبرنامج للشراكات المجتمعية.
ويأتي اختيار هذه المراكز امتداداً لقيمتها التاريخية والثقافية في العاصمة، والذي يشكّل مركز الملك عبدالعزيز التاريخي أهم المعالم الثقافية في الرياض، ويضم معارض ومتاحف تعكس تاريخ وأصالة المملكة مما يعزز الترابط بين الأصالة والمعاصرة التي تجسد تجربة تجمع بين الماضي والحاضر ووجهة مميزة للزوّار من مختلف الفئات، كما يُعد وادي حنيفة رمزاً للرياض وتضاريسها التي توفر موقعاً مثالياً لعروض الضوء والفن في الهواء الطلق تمكّن الزوار من التفاعل مع الأعمال الفنية في بيئة طبيعية تضفي بُعداً جمالياً للتجربة، بالإضافة إلى حي جاكس الذي يحتضن عدداً من المعارض والاستوديوهات الفنية والمشاريع الثقافية التي تُمكّن مختلف الفنون المعاصرة.
يُذكر أن نسخة هذا العام تستمر لمدة 17 يوماً، وتضم عدداً من الفعاليات الثقافية والجولات الإرشادية للزوار التي تسهم في خلق تجربة فريدة واستثنائية ابتداءً من 28 نوفمبر 2024 حتى 14 ديسمبر2024، ويمكنكم معرفة المزيد عن الاحتفال عبر زيارة الموقع الرسمي: https://riyadhart.sa/ar/noor-riyadh/ .