بمشاركة كبار الشخصيات الدينية من ٥٧ دولة.. ماليزيا تستضيف أضخم تجمع ديني بآسيا

ومن المقرر -وفق موقع الرابطة- أن يستعرض المؤتمر محاور عدة، تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم وبناء الجسور والمشتركات الجامعة، ويهدف إلى التأكيد على أهمية الدين في تعزيز السلام العالمي، وترسيخ التضامن بين الشعوب، واستكشاف سبل التعاون الحضاري، إضافة إلى إطلاق مبادرات منبثقة عن "وثيقة مكة المكرمة"، وتسليط الضوء على القيم الدينية النبيلة.