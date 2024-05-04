بمشاركة كبار الشخصيات الدينية من ٥٧ دولة.. ماليزيا تستضيف أضخم تجمع ديني بآسيا

تستضيف العاصمة الماليزية كوالالمبور يوم الثلاثاء المقبل، أضخم مؤتمر دولي للقادة الدينيين تحتضنه القارة الآسيوية، تحت عنوان: "تعزيز الوئام بين أتباع الأديان"، بالتعاون بين رئاسة الوزراء الماليزية ورابطة العالم الإسلامي.
ويأتي المؤتمر برعاية ومشاركة رئيس وزراء ماليزيا، الداتو سري أنور بن إبراهيم، والأمين العام للرابطة، رئيس هيئة علماء المسلمين، فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، إلى جانب نحو 2000 شخصية دينية وفكرية من ٥٧ دولة.
ومن المقرر -وفق موقع الرابطة- أن يستعرض المؤتمر محاور عدة، تتعلق بالتعددية والتسامح والوسطية والتعليم وبناء الجسور والمشتركات الجامعة، ويهدف إلى التأكيد على أهمية الدين في تعزيز السلام العالمي، وترسيخ التضامن بين الشعوب، واستكشاف سبل التعاون الحضاري، إضافة إلى إطلاق مبادرات منبثقة عن "وثيقة مكة المكرمة"، وتسليط الضوء على القيم الدينية النبيلة.