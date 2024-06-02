البنك العربي الوطني anb يستعرض رؤيته حول آفاق التحول للصناعة المصرفية السعودية خلال قمة "فينوفيكس 2024"

اختتم البنك العربي الوطني anb مشاركته في قمة فينوفيكس السعودية 2024، والتي احتضنت الرياض مؤخراً نسختها الـ 24 وسط مشاركة فاعلة من المبتكرين وأبرز الخبراء وقادة أعمال الخدمات والتقنيات المالية والمصرفية من مختلف أنحاء العالم.
وجاءت مشاركة anb في أعمال القمة، في سياق اهتمام البنك وحرصه على تعزيز حضوره في الملتقيات والمنصّات التي تُعنى باستكشاف أحدث الاتجاهات وفرص تبادل الخبرات وبناء الشراكات الاستراتيجية ضمن قطاع التحول الرقمي والتقنيات المالية والمصرفية، انسجاماً مع التوجهات الاستراتيجية للبنك التي تضع هذه العناوين على رأس أولوياتها.
حيث سلّطت قمة فينوفيكس الضوء وعلى مدى يومين على التحول الاستراتيجي في تقديم الخدمات المالية واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار في التقنية المالية والبنوك الرقمية، إلى جانب ما طرحته أعمال القمّة من رؤى وقراءات ذات صلة برؤية السعودية 2030 وتأثيرها على بيئة البنوك، والمصرفية المفتوحة، والأمن السيبراني، وأتمتة الخدمات المالية والمصرفية والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى ما تناولته من حلول عملية وقيّمة لرفع مستوى المرونة والجاهزية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.
من ناحيته استعرض عبدالرحمن العنيزان رئيس إدارة استمرارية الأعمال لدى anb خلال مشاركته في جلسة حوارية حول توفر المرونة والاستدامة في المشاريع والبرامج الكبرى المتعلقة بالتوجه الاستراتيجي للعمليات المصرفية في التحول الرقمي، ورؤية البنك وتجربته في هذا الجانب، وما يعتمده من ممارسات عالمية متقدّمة في منهجية رحلته للتحول الرقمي.
وتناول العنيزان الخطوات المتسارعة التي قطعها anb على طريق الابتكار المالي والمصرفي ورفع القدرة لمواجهة التحديات المحيطة بمستقبل الخدمات المصرفية في المملكة العربية السعودية عبر تبني استراتيجيات مرنة ومستدامة، إلى جانب دور الذكاء الاصطناعي في إثراء تجربة الخدمات المصرفية للأفراد، وما تتخذه البنوك من إجراءات لمواجهة الآثار المترتبة على التقنية وإدارة المخاطر.
وفي ختام ملتقى القمة، تسلم العنيزان جائزة القمة للإبداع والابتكار لعام 2024 تقديراً لجهود البنك ودوره المميز في خلق منظومة مصرفية متكاملة عبر الدمج الممنهج لتطوير منتجاته المصرفية مع التحولات الإستراتيجية الرقمية وتعزيز المرونة والاستدامة والاستمرارية بشكل علمي واحترافي.