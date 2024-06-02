البنك العربي الوطني anb يستعرض رؤيته حول آفاق التحول للصناعة المصرفية السعودية خلال قمة "فينوفيكس 2024"

حيث سلّطت قمة فينوفيكس الضوء وعلى مدى يومين على التحول الاستراتيجي في تقديم الخدمات المالية واستخدام الذكاء الاصطناعي، والابتكار في التقنية المالية والبنوك الرقمية، إلى جانب ما طرحته أعمال القمّة من رؤى وقراءات ذات صلة برؤية السعودية 2030 وتأثيرها على بيئة البنوك، والمصرفية المفتوحة، والأمن السيبراني، وأتمتة الخدمات المالية والمصرفية والشراكات الاستراتيجية، إضافة إلى ما تناولته من حلول عملية وقيّمة لرفع مستوى المرونة والجاهزية لمواجهة التحديات الحالية والمستقبلية.