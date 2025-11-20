تجمع الطائف الصحي يناقش خطة 2026 في ورشة "فرق نموذج الرعاية الصحية"

وتناولت الورشة تحليل الأداء التشغيلي ومؤشرات الخدمات، وتقييم رحلة المستفيد عبر مختلف نقاط الاتصال، إلى جانب مناقشة الفجوات الحالية وتحديد فرص التحسين. كما بحثت مواءمة المبادرات مع نموذج الرعاية الصحية عبر مسارات عمل واضحة وعوامل تمكين رئيسية، مع اعتماد منهجيات متقدمة لقياس الأثر وتحسين تجربة المريض بشكل مستدام.