تجمع الطائف الصحي يناقش خطة 2026 في ورشة "فرق نموذج الرعاية الصحية"

عقد تجمع الطائف الصحي ورشة عمل بعنوان “فرق نموذج الرعاية الصحية السعودي”، بمشاركة قادة التجمع وفرق العمل المتخصصة، بهدف تعزيز العمل التكاملي وتسريع النتائج ضمن برامج التحول الصحي.
وجاءت الورشة بالتعاون مع شركة الصحة القابضة لإعداد الخطة التشغيلية لعام 2026، بما يتماشى مع نموذج الرعاية الصحية السعودي وبرنامج التحول الصحي في إطار رؤية 2030.
وتناولت الورشة تحليل الأداء التشغيلي ومؤشرات الخدمات، وتقييم رحلة المستفيد عبر مختلف نقاط الاتصال، إلى جانب مناقشة الفجوات الحالية وتحديد فرص التحسين. كما بحثت مواءمة المبادرات مع نموذج الرعاية الصحية عبر مسارات عمل واضحة وعوامل تمكين رئيسية، مع اعتماد منهجيات متقدمة لقياس الأثر وتحسين تجربة المريض بشكل مستدام.
وشهدت الورشة كذلك تبادل الخبرات بين الفرق واستعراض عدد من المشروعات القائمة داخل التجمع، بما يعزز التكامل ويرفع كفاءة استخدام البيانات والتحليل التنبئي لدعم اتخاذ القرار وتحسين جودة الخدمات الصحية.