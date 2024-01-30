4 خطوات.. "حساب المواطن" يوضح طريقة الاعتراض على نتيجة الأهلية

أوضح حساب المواطن خطوات الاعتراض على نتيجة الأهلية في البرنامج.
وحدد البرنامج 4 خطوات للاعتراض تبدأ بالدخول على الحساب واختيار "دراسة الأهلية".
وأضاف في إنفوجراف نشره اليوم أن باقي الخطوات تشمل ظهور أسباب عدم الأهلية والأيام المتبقية للاعتراض، ثم يتم بعدها التحقق من تحديث البيانات ومعالجة سبب عدم الأهلية والضغط على تقديم اعتراض، ليتم استلام الطلب.
وكان البرنامج أوضح الفارق بين الأهلية والاستحقاق، وشروطهما، مشيرًا إلى أن الأهلية تعني شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافُق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، أما فيما يتعلق بالاستحقاق فقد لفت الحساب إلى أنه يُحتسب للمستفيد وفقًا لعدد من المعايير، هي: عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، علاوة على مجموع الدخل الشهري للأسرة.
ووجَّه الحساب المواطنين إلى التأكد من حاسبة الدعم التقديرية عبر الموقع الإلكتروني: https://ca.gov.sa/.