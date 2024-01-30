4 خطوات.. "حساب المواطن" يوضح طريقة الاعتراض على نتيجة الأهلية

وكان البرنامج أوضح الفارق بين الأهلية والاستحقاق، وشروطهما، مشيرًا إلى أن الأهلية تعني شرط الجنسية السعودية للمستفيد الرئيسي، ومعيار الإقامة، وتوافُق البيانات مع الجهات ذات العلاقة، أما فيما يتعلق بالاستحقاق فقد لفت الحساب إلى أنه يُحتسب للمستفيد وفقًا لعدد من المعايير، هي: عدد أفراد الأسرة، وأعمارهم، علاوة على مجموع الدخل الشهري للأسرة.