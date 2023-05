ظهر بجهاز تخطيط على رأسه.. ما التجربة التي أجراها "القرني" في الفضاء؟

من تجربة اليوم؛ استخدمنا جهاز التخطيط اللي بالصورة عشان نقيس تأثير بيئة الجاذبية الصغرى على النشاط الكهربائي في الدماغ.📉#نحو_الفضاء



Today’s experiment: we used the pictured EEG to measure the effects of microgravity on the brain’s electrical activity 📉 #KSA2Space pic.twitter.com/UzOBpnbqGb