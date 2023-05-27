ظهر بجهاز تخطيط على رأسه.. ما التجربة التي أجراها "القرني" في الفضاء؟

أجرى رائد الفضاء السعودي علي القرني تجربة جديدة في الفضاء، هي تجربة استخدام تخطيط أمواج الدماغ لقياس النشاط الكهربائي، وذلك ضمن عدد من التجارب التي يجريها الطاقم السعودي الذي غادر الأرض قبل أيام.